Musikschule Neumünster : Neumünsters Talente sind beim Jugendmusikwettbwerb gefragt

Der Wettbewerb fiel 2020 wegen der Corona-Pandemie aus, geht jetzt aber am 13. November in die 37. Auflage. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 20 Jahre.

Neumünster | Die Ausschreibungen und Anmeldungebögen für den 37. Jugendmusikwettbewerb der Stadt Neumünster liegen aus. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr am Sonnabend, 13. November, im Saal des Caspar-von-Saldern-Hauses statt. Nachdem im vergangenen Jahr pandemiebedingt pausiert werden musste, kann in diesem Jahr wieder musiziert werden. Eingeladen sind Kind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.