Neumünster : Ratsversammlung gedenkt der Kriegsopfer in der Ukraine

Eine Resolution verurteilt einstimmig Putins Angriffskrieg und kündigt an, dass Neumünster alles Mögliche tun wird, um Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen unbürokratisch Schutz zu gewähren.

Neumünster | Business as usual – das war für Neumünsters Kommunalpolitiker keine Option. Sie setzten bei der Ratssitzung am Dienstag in der Dr.-Uwe-Harder-Stadthalle mit einem stillen Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine und einer Resolution ein Zeichen. „Das Thema Krieg ist allgegenwärtig. Es ist schwer in die Normalität zu kommen. Viele von ...

