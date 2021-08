Covid-19 : Neumünsters Amtsärztin fordert mehr Unterstützung für die Gesundheitsämter

Immer mehr Menschen stecken sich in Neumünster mit dem Coronavirus an. Amtsärztin Dr. Alexandra Barth mahnt eine personelle Aufstockung an und plädiert für eine neue Strategie.

Neumünster | Die steigenden Corona-Zahlen stellen die Gesundheitsämter nach anderthalb Jahren Pandemie vor extrem schwierige Aufgaben. Das gilt auch für den Fachdienst Gesundheit in Neumünster – zumal in der Stadt die Sieben-Tag-Inzidenz weiterhin im bundesweiten Vergleich des Robert-Koch-Institus den Spitzenplatz einnimmt. Am Freitag vermeldete das RKI einen Wert ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.