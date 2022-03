Ukraine-Konflikt : Nelly Herdt aus Neumünster: Das erlebt ihre Familie im Krieg gegen Russland

Die 22-Jährige und weitere 118 Ukrainer in Neumünster blicken mit großer Sorge auf die Eskalation im Osten Europas. Die Tungendorferin hält über WhatsApp Kontakt mit Angehörigen und erzählt von dramatischen Ereignissen.

Neumünster | Schlaf? „Vielleicht zwei Stunden in den vergangenen vier Tagen.“ Nelly Herdt ist erschöpft und aufgebracht zugleich, vor allem aber erschüttert. „Als ich am vergangenen Donnerstag aufgewacht bin und hörte, was passiert, habe ich erstmal geweint.“ Sofort griff die 22-Jährige aus Tungendorf zu ihrem Handy, suchte den Kontakt zu ihrer Oma, ihrem Onkel, i...

