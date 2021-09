Trend zu Second Hand : Neumünsteraner Schüler verkaufen Kleidung und sammeln so für Flutopfer in Ahrweiler

Im Rahmen des Unterrichts entstand die Idee, Kleidung ein zweites Leben zu ermöglichen. Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen an die Flutopfer in Ahrweiler.

Neumünster | An der Wilhelm-Tanck-Schule wird Kleidung für den guten Zweck verkauft. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c haben im vergangenen Jahr bei ihren Familien, Freunden und dem Kollegium Kleidungsstücke, Taschen und Schmuck gesammelt. Jedes Stück kostet 1 Euro. Der Verkaufserlös geht an die Flutopfer in Ahrweiler. Weiterlesen: Waschaktion für den ...

