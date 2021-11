Corona-Impfung : Neumünsteraner Ärzte: „Wir kommen mit den Booster-Impfungen nicht hinterher“

Wer sich nicht in der Holsten-Galerie den dritten Piks holen will, muss oft Geduld mitbringen. Für die Arztpraxen ist die Corona-Impfung eine zusätzliche Belastung.

Neumünster | Die Impfbereitschaft in Neumünster ist hoch. Täglich stehen sich die Menschen vor dem Impfzentrum in der Holsten-Galerie die Beine in den Bauch, die Stadt will die Kapazitäten noch vor Ende des Monats ausbauen. Wer bei den Wartenden nachfragt, erhält oft die langen Wartezeiten bei den Hausärzten als Begründung. Wer sich nicht in der Holsten-Galerie...

