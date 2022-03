App „Too-Good-To-Go“ : Zu schade für den Müll: Neumünsteraner Geschäfte sagen Verschwendung von Lebensmitteln den Kampf an

Lebensmittel wegzuschmeißen ist nicht nur ärgerlich, sondern schadet auch dem Klima. Über die App „Too-Good-To-Go“ können Neumünsteraner bei Bäckereien, Supermärkten und anderen Einzelhändlern Lebensmittel günstig retten

Neumünster | 55 Kilogramm Lebensmittel landen in Deutschland jährlich pro Kopf in der Mülltonne. Laut des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist die Hälfte davon noch genießbar. Bei rund 80.000 Einwohnern in Neumünster bedeutet das 4,4 Millionen Kilo verschwendete Lebensmittel – etwas weniger als das Gewicht der Titanic. Das Unternehmen „Too-Good-...

