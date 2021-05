Inzidenz über 100 : Neumünster zieht die Corona-Notbremse – Schulen im Wechselunterricht

Ab Montag gilt in den meisten Jahrgangsstufen in Neumünster Wechselunterricht. Die Schulwoche hat nur drei Tage.

Neumünster | Da in Neumünster die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend am dritten Tag in Folge über 100 lag, zieht das Bildungsministerium die Notbremse für den Schulbetrieb. Weiterlesen: Die Inzidenz bleibt über 100 - jetzt droht die „Notbremse“ Gemäß Corona-Reaktionsplan wechseln die Schulen im Stadtbereich am Montag, 10. Mai, in den Wechselunterricht. Präsen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.