Mayors of Peace : Neumünster zeigt Flagge gegen die Verbreitung von Atomwaffen

Bereits zum dritten Mal beteiligte sich Neumünster an dem weltweiten Aktionstag „Mayors for Peace“. Es wurden Flaggen auf der Kieler Brücke gehisst.

Neumünster | „Es ist großartig, dass Neumünster Flagge zeigt“, erklärt Joachim Schröder vom Friedensforum. Die Stadt ist seit Juni 2019 Mitglied des Bündnisses „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) und beteiligt sich bereits zum dritten Mal an dem Flaggentag, der seit zehn Jahren am 8. Juli stattfindet. „Die Organisation versucht durch Aktionen und...

