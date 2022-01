Hochschulanbindung rückt näher : Kostenfreie Räume direkt am FEK – so will die Stadt den Pflegestudiengang nach Neumünster holen

Der Ausbau zum Fachbereich mit weiteren Gesundheitsstudiengängen könnte bis zu 500 Studienplätze bedeuten. Für die neu zu bauenden Räumlichkeiten gibt es zwei Standortvorschläge.

Neumünster | Neumünster will bekanntlich Standort für Gesundheitsstudiengänge der Fachhochschule Kiel werden. Und nun könnte es auch recht schnell gehen. Einstimmig votierte der Schul-, Kultur- und Sportausschuss auf seiner digitalen Sitzung am Donnerstag einer Dringlichkeitsvorlage zu, in der die Stadt die Absicht erklärt, der FH Kiel für zehn Jahre unentgeltlich entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Letzteres ist die klare Erwartung des Landes. Stadtrat Carsten Hillgruber erklärte die Dringlichkeit. Endgültig entscheiden muss die Ratsversammlung am 15. Februar. Nach der Entscheidung des Landes im Dezember, Geld für einen neuen Studiengang Pflege bereitzustellen, hat jetzt die FH Kiel ein Raumkonzept vorgelegt. Neumünster ist nicht der einzige Kandidat als FH-Außenstelle, sieht aber gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen. Hillgruber: „Die Landesregierung will noch vor der Landtagswahl ihre Entscheidung treffen.“ Bis zu 500 Studienplätze An den Aufbau eines Pflegestudiengangs sollen sich weitere Gesundheitsstudiengänge anschließen. Im Endausbau würden so 500 Studienplätze neu entstehen, berichtete Hillgruber. Die Stadt hat die geforderte Absichtserklärung – „Letter of Intent“ – mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus zusammen erarbeitet. Der neue Pflegestudiengang und der Ausbau zu einem Fachbereich „Gesundheit und Pflege“ könnte in Neumünster in enger räumlicher Anbindung an das FEK entstehen. Und das schnell, denn die ersten Studenten sollen schon im Wintersemester 2022/23 loslegen. Dafür würden Stadt und FEK Räume ihres modern ausgestatteten Pflege-Bildungszentrums zur Verfügung stellen. Zwei Standortvorschläge Für den Ausbau des Pflegestudiengangs zu einem Fachbereich gibt es zwei alternative Szenarien. Eine Möglichkeit könnte die Aufstockung des Bildungszentrums am Haart 54 um eine zusätzliche Etage sein. Dazu käme ein Neubau direkt nebenan auf dem 380 Quadratmeter großen Grundstück am Haart 60. Das FEK hat die Immobilie gekauft. Im März 2020 hatte es dort gebrannt, eine geistig behinderte Frau konnte im letzten Moment aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Die Brandruine ist jetzt abgerissen worden. Als zweite Möglichkeit bieten Stadt und FEK ein 1500 Quadratmeter großes Grundstück am Sachsenring an. Das Areal neben dem Medizinischen Versorgungzentrum („Lehmann-Klinik“) wird während der Bauarbeiten am FEK zurzeit vorübergehend als Mitarbeiterparkplatz genutzt. Als zeitlicher Horizont für den Bau des Studien- und Verwaltungsgebäudes ist das Jahr 2027 genannt. Gute Chance für Neumünster „Damit haben wir eine reelle Chance, Hochschulstandort zu werden“, sagte Stadtrat Hillgruber. Im Ausschuss gab es viel Lob für die Vorarbeit der Verwaltung. „So kann eine langfristige Perspektive entstehen. Das ist eine Chance für das Oberzentrum Neumünster“, sagte SPD-Ratsherr Frank Matthiesen. Er hofft, „dass nicht sachfremde Aspekte auf Landesebene den Ausschlag geben“. Sollte man dort den „Nucleus FEK“ beiseite wischen und den Studiengang nach Rendsburg geben, „wäre das ein Skandal“, so Matthiesen. ...

