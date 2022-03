Schwaleschnack : Neumünster und der Ukraine-Krieg: Zeichen der Solidarität und gegen Despotismus

Am Freitag startete ein Truck mit Hilfsgütern aus Neumünster in die Ukraine, es ist nicht der einzige. Die Solidarität ist groß. Aber was ist mit den Menschen aus Russland. Auch sie sind Opfer. Ein Kommentar.

Neumünster | Erst die Corona-Pandemie, jetzt auch noch Krieg in Europa – wir erleben schwierige Zeiten. Die Bilder aus der Ukraine sind nur schwer zu ertragen. Das Wissen darum, dass nationalistischer Größenwahn und geopolitisches Machtgeschacher immer zuallererst die Menschen trifft, macht es noch schwerer. Viele Ukrainer sind auf der Flucht vor Zerstörung und Ge...

