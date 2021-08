Klimaschutz vor der Haustür : Stadt Neumünster startet ersten Vorgartenwettbewerb mit Preisen von rund 1500 Euro

Teilnehmen können alle, die in der Stadt einen Vorgarten haben und diesen von einer grauen Steinwüste in ein grünes Paradies verwandeln wollen und alle, die schon heute eine klima- und insektenfreundliche Oase haben.

Neumünster | Es summt und brummt immer seltener in den Vorgärten der Stadt. „Wir erleben bereits seit den 1970er-Jahren einen Rückgang der Insekten, der sich in den vergangenen Jahren noch beschleunigt hat“, sagt Anja Schubring, zuständig für Artenschutz im Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht. Diesen Prozess will die Stadt nun stoppen und dabei Anreize für die Bürger...

