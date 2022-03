Krieg in der Ukraine : Stadt richtet Task-Force ein – Bitte um Sachspenden für Hilfstransport

Der Krieg überzieht die Ukraine und zunehmend gerät auch die Zivilbevölkerung in Not. Die Stadt Neumünster will helfen und ruft die Bürger zu Sachspenden auf.

Neumünster | „Jetzt ist die Zeit zu handeln und ungemein wichtige Hilfe zu leisten, die auch direkt ankommt“, gibt sich Oberbürgermeister Tobias Bergmann angesichts der schrecklichen Bilder des Krieges in der Ukraine entschlossen. Er richtete jetzt eine Task-Force Ukraine-Hilfe in der Stadtverwaltung ein. Die Regieeinheit des Katastrophenschutzes und der Förder...

