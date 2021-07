Klimaschutz in der Stadt : Darum steht die Linde auf der Liste der Straßenbäume in Neumünster ganz oben

Die Stadt passt den Baum- und Waldbestand behutsam an den Klimawandel an. Bäume tragen als Schattenspender und durch die Verdunstung am besten zu erträglichen Temperaturen bei.

Neumünster | Ist Neumünsters Stadtgrün fit für den Klimawandel? Für Heiner Feilke, den Abteilungsleiter Grünflächen, ist das Thema klimaresiliente Stadt ein Riesenfeld. „Neumünster hat den Beinamen grüne Stadt. Wir haben eine enorme Substanz an Baumbestand“, sagt Feilke. Im Baumkataster sind rund 25.000 städtische Einzelbäume erfasst. Auch die vielen Knicks se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.