Neumünster löst die Notbremse : Corona-Pandemie: Das ist ab Mittwoch wieder möglich

Die Inzidenzwerte sind seit fünf Werktagen wieder unter 100. Das erlaubt eine Lockerung der Corona-Einschränkungen.

Neumünster | Aufgrund der deutlich gesunkenen Corona-Infektionszahlen und Inzidenzwerte, die jetzt an fünf Werktagen in Folge unter der 100er-Marke liegen, wird die Bundesnotbremse am Mittwoch, 19. Mai, um 0 Uhr aufgehoben. Es gelten die gelockerten Maßnahmen der Landesverordnung zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Zudem können die Modellprojekte Sport und Ku...

