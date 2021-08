Neumünster : Die Corona-Zahlen steigen weiter: So ist die Situation im Krankenhaus

Neumünster ist in der bundesweiten Auswertung des Robert-Koch-Instituts erneut die Stadt mit der höchsten Inzidenz. Immer wieder werden jetzt auch Schüler positiv getestet.

Neumünster | Die Corona-Zahlen steigen weiter. Auch am Donnerstag führt Neumünster die Liste der täglich aktualisierten Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) an. Mit einer Sieben-Tage-Inzident von jetzt 68,6 (55 Fälle) ist damit die Stadt bundesweit am zweiten Tag an der Spitze. Auf dem zweiten Platz steht zurzeit Solingen mit 64,7, gefolgt von Salzgitter mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.