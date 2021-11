Kampf gegen Corona : Neumünster hat die höchste Inzidenz seit Pandemie-Beginn mit 182,5

23 neue Covid-19-Fälle – davon 14 vollständig geimpft – lassen die Sieben-Tage-Inzidenz auf 182,5 steigen. Im Krankenhaus werden zwei Corona-Patienten behandelt, keiner auf der Intensivstation.

Neumünster | Neumünster ist seit zwei Tagen trauriger Spitzenreiter bei den Corona-Zahlen im Land. Auch in der Stadt reißt die Inzidenz zwei Tage hintereinander die bisherige Spitzenmarke. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag, 14. November, bei 157,5 und am Montag bei 182,5 pro 100.000 Einwohner. Die höchste Inzidenz in Neumünster gab es bisher am 21. Januar 202...

