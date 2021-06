Konzept mit Vorbildcharakter : Neumünster gewinnt bei der Energie-Olympiade des Landes

Mit einer Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung und Vergabe sowie der damit einhergehenden Umstellung auf Recyclingpapier konnte die Stadt die Jury überzeugen. Das Konzept wird bundesweit nachgefragt.

Neumünster | Bereits zum zehnten Mal verleiht die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz GmbH (EKSH) bei der „Energie-Olympiade” Preise an Kommunen in Schleswig-Holstein. Diese wurden in den Disziplinen Energieprojekt, Themenpreis, Energiekonzept und Energieheld vergeben. Zusammen mit dem Ministerium für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung...

