Neumünster : Zwei junge Männer brechen in Freiherr-vom-Stein-Schule ein

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer konnten noch vor Ort von der Polizei gestellt werden, wurden aber kurz darauf wieder entlassen.

Neumünster | Am frühen Montagmorgen gegen 4.15 Uhr wurde in der Freiherr-vom-Stein-Schule an der Schillerstraße in Neumünster ein Einbruchalarm ausgelöst. Mehrere Streifenwagenbesatzungen wurden daraufhin zur Schule geschickt. Fehlende Haftgründe Die Beamten entdeckten vor Ort eine eingeschlagene Fensterscheibe und Personen in der Schule. Diese versuchten zu...

