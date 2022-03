Zehn Ferienfreizeiten : Diese Ferienfahrten gibt es im Sommer für Kinder und Jugendliche aus Neumünster

Es gibt Ziele von A wie Almke bis Z wie Zeltlager am Stocksee. Auch Dänemark und Italien sind im Angebot. Die Stadt gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse.

Neumünster | Auch in diesem Sommer bieten Vereine und Verbände über den Jugendverband wieder zehn Freizeiten für Kinder und Jugendliche aus Neumünster an. Die Stadt Neumünster gewährt den Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe oder Wohngeld erhalten, einen Zuschuss. Eltern, die diesen Zuschuss in Anspruch nehmen wollen, müssen die...

