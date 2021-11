Wir machen Neumünster sauber : Wie der Faldera-Park im Frühjahr zum Blühen gebracht wird

Das fleißige Müllsammeln bei der Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ hat sich gelohnt. Erneut wird das Geld in Faldera investiert, um den Park zum Blühen zu bringen.

Neumünster | Mitglieder der THW-Jugend, des Stadtteilbeirates und der Siedlergemeinschaft Faldera fanden sich am Sonnabend bei ungemütlichem Novemberwetter im Park des Stadtbezirkes ein, um bei einer gemeinsamen Pflanzaktion 9800 Krokuszwiebeln in den Boden zu bringen. In Zweierteam wurde weiträumig um große Büsche und Bäume herum mit einem Spaten der Boden zirka ...

