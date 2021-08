Neumünster : Werner Haut arbeitet seit 50 Jahren für die Bahn AG

Im kommenden Jahr geht der Einfelder Werner Haut in den Ruhestand, doch vorher feiert er bei der Deutschen Bahn ein seltenes Jubiläum.

Neumünster | Das ist „Bahnsinn“. Der Einfelder Werner Haut ist am Mittwoch 50 Jahre für ein und denselben Arbeitgeber im Einsatz. Am 1. September 1971 begann er im zarten Alter von 14 Jahren, sechs Monaten und neun Tagen eine Lehre bei der Deutschen Bundesbahn, wie das Unternehmen bis zur Bahnreform 1994 hieß. Zusammen mit 31 weiteren Auszubildenden betrat er an j...

