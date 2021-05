Unfall in Neumünster : Wem gehört das blaue Auto an der Gerichtsstraße?

Die Polizei sucht den Besitzer eines blauen Autos, das bei einem Unfall an der Gerichtsstraße beschädigt wurde.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht den Fahrer eines Autos, das am Montag, 3. Mai, am linken Außenspiegel beschädigt worden ist. An dem Tag fuhr eine Frau (28) gegen 9.25 Uhr mit ihrem Ford Fusion auf der Gerichtsstraße von der Boostedter Straße in Richtung Altonaer Straße. Die Fahrerin wich einem Wagen aus Im Kurvenbereich der Gerichtsstraße parkte...

