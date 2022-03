Neumünster : Prozess wegen Steuerhinterziehung im Asia-Restaurant: So urteilte das Landgericht

Drei Tage verhandelte das Landgericht wegen Steuerhinterziehung gegen den ehemaligen Betreiber eines Asia-Restaurants in Neumünster. Am Mittwoch korrigierte der Angeklagte sein Geständnis. Dann wurde das Urteil gefällt.

Neumünster | Vor allem sein bisher untadeliges Leben sowie das umfangreiche Geständnis gaben wohl den Ausschlag für eine milde Strafe. Nach drei Verhandlungstagen verurteilte das Kieler Landgericht am Mittwoch den ehemaligen Betreiber eines Asia-Restaurants in Neumünster wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen und Fälschung technischer Aufzeichnungen in 564 Fälle...

