Unfall in Einfeld : Neunjährige bei Unfall in Neumünster schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagabend an der Hans-Böckler-Allee wurde ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt.

Neumünster | Eine 51-jährige VW-Beetle-Fahrerin war am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Hans-Böckler-Allee aus Richtung Roschdohler Weg kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 50 stand ein Lkw am Fahrbahnrand. Als die Frau an dem Lkw vorbeifuhr, lief plötzlich ein neunjähriges Mädchen unvermittelt hinter dem Lastwagen auf die Straße vor das Auto. Fraktur des ...

