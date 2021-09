Ba-Da-Boom in Neumünster : Straßenmusik in allen Ecken der Innenstadt

Das größte Straßenmusik-Festival des Nordens bringt am Sonnabend, 4. September, die Innenstadt wieder zum Swingen. Rund 60 Auftritte auf zehn Bühnen sind geplant.

Neumünster | Das größte Straßenmusikfestival des Nordens geht am Sonnabend, 4. September, in Neumünsters Innenstadt über die Bühne. Von 11 bis 17 wird an zehn Spielorten zwischen Gänsemarkt und südlichem Großflecken Livemusik zu hören sein – in zahlreichen Stilrichtungen. Zur Eröffnung spielt um 11 Uhr am Gänsemarkt der Mädchen-Musikzug. Diese Tradition gibt es...

