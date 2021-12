Neumünster : Service Plus spendet 3000 Euro für das Team Doppelpass

Der IT- und kaufmännische Dienstleister der Hanse-Werk-Gruppe aus der Bismarckstraße unterstützt wieder eine gemeinnützige Organisation.

Neumünster | Auch in diesem Jahr unterstützt die Service Plus GmbH aus Neumünster wieder eine gemeinnützige Organisation aus Schleswig-Holstein. Die Geschäftsführer Arne Wendt und Jochen Kybelka übergaben jetzt eine Spende in Höhe von 3000 Euro an Jürgen Fehmer vom Team Doppelpass e.V. Unterstützung für die Kinder-Krebshilfe Das Team Doppelpass sind ehemalig...

