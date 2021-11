Interview der Woche : Schulrat Lutz Friemann bescheinigt den Schulen in Neumünster gutes Corona-Management

Seit Anfang November dürfen im Unterricht die Masken weggelassen werden. Wie ist die Stimmung zu Beginn der vierten Corona-Welle an Neumünsters Schulen? Schulrat Lutz Friemann gibt Antworten.

Neumünster | Mitten in der Pandemie hat Lutz Friemann (50) im Sommer seine neue Stelle als Schulrat in Neumünster angetreten. Seine Arbeit ist geprägt von den Auswirkungen, die Corona auch auf die Schulen hat. Doch der Pädagoge, der mit seiner Partnerin und deren Kindern im Kreis Plön lebt und viele Jahre Leiter der Grund- und Gemeinschaftsschule in Flintbek war, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.