Nach Brand in Neumünster : Schule in Landesunterkunft für Flüchtlinge öffnet wieder

Anfang Oktober war in einem Unterkunftsblock der Einrichtung am Haart Feuer ausgebrochen. Von dem Brand war auch die Schule betroffen. Sie kann ihren Betrieb jetzt wieder aufnehmen.

Neumünster | Nach dem Brand in der Landesunterkunft für Flüchtlinge Anfang Oktober schreiten die Reparatur- und Reinigungsarbeiten voran. Am Montag kann der Schulbetrieb im Erdgeschoss des Hauses wieder aufgenommen werden. Damit ist nur eine Woche nach Ende der Herbstferien die Beschulung für die Sechs- bis 15-jährigen Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung wi...

