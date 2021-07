St. Maria-St. Vicelin : Neumünsters Katholiken feiern mit Gottesdienst das Ende der Sanierungsarbeiten

Die Sanierung der katholischen Kirche St. Maria-St. Vicelin an der Bahnhofstraße ist nach fast einem Jahr Bauzeit nahezu abgeschlossen. Am Sonntag, 18. Juli, um 11.30 Uhr zieht die Gemeinde wieder in ihr Gotteshaus ein.

Neumünster | Es ist deutlich lichter und heller geworden. Das wird der erste Eindruck sein, wenn die Gemeindemitglieder ihre Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin wieder in Besitz nehmen. Das wird am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr sein. Zuvor fanden die Gottesdienste im Gemeindehaus (Eduard-Müller-Haus) und zeitweise in der evangelischen Vicelinkirche statt, Die Sa...

