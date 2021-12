Corona-Pandemie in Neumünster : Rund 10.000 Impfungen in zehn Tagen in den beiden Impfstellen

Seit rund zwei Wochen haben die beiden Impfstellen in Neumünster geöffnet. Die Nachfrage nach Impfungen ist groß – nachmittags können auch Menschen ohne Termin kommen.

Neumünster | Dr. Johannes Kandzora ist zufrieden: „Wir haben einen enormen Buchungszulauf bei den Impfstellen in der Lahnstraße und in der Holsten-Galerie“, so der ärztliche Organisator. Seit 26. November haben die beiden Impfzentren in Neumünster geöffnet, bei denen mit Termin Vakzine verabreicht werden. Innerhalb von zehn Tagen habe es knapp 10.000 Impfungen geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.