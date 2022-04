Suche auf der Baustelle : So trainierten Rettungshunde in Neumünster: Lebensretter mit feiner Nase

Auf gutes Training kommt es an: Hundeführer des THW-Ortsverbands Neumünster und der DRK-Rettungshundestaffel des Kreises Segeberg nutzten das Gelände der Karstadt-Baustelle für eine umfangreiche Übung.

Neumünster | Bobo hätte zum Lebensretter werden können in der Dunkelheit zwischen all dem Schutt. Wie ein kleiner Derwisch wuselte er durch die leere Halle und sprang zwischen Schuttsäcken hin und her, so dass bisweilen nur sein rotes Leuchthalsband zu sehen war. Doch obwohl die Szenerie realistisch war, gab es nichts zu retten. Der zehnjährige Hund der ungarische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.