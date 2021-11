Neumünster : Polizeibeschäftigte machen Druck im Streit um mehr Geld

Mit Trommeln und Plakaten machten Polizisten am Montag in einer aktiven Mittagspause auf ihre Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt mit den Ländern aufmerksam.

Neumünster | Die DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes GdP, GEW und ver.di rufen an verschiedenen Tagen zu aktiven Mittagspausen auf. Bereits am Montag war die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Zug. Auf dem Großflecken versammelten sich Landesbeschäftigte, um auf die Forderungen der aktuellen Tarifrunde aufmerksam zu machen. Der GdP-Landesvorsitzende Torste...

