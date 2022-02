Wochenmarkt in Neumünster : Polizei klärt über Taschendiebe auf und schnappt dabei zwei Verdächtige

Eigentlich wollte die Polizei auf dem Wochenmarkt in Neumünster über Taschendiebe aufklären. Dann gingen ihr zwei mutmaßliche Täter ins Netz.

Neumünster | Sie wollte die Passanten gerade über derartige Straftäter und ihre Tricks aufklären, als der Polizei am Freitagmorgen in der Innenstadt von Neumünster zwei mutmaßliche Taschendiebe ins Netz gingen. Die beiden Beamten der Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster standen gerade mit ihrem Infomobil auf dem Markt am Großflecken, um Passanten rund...

