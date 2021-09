Tag des Sports in Neumünster : Neun Vereine zeigten die ganze Bandbreite von Sport und Fitness in der Stadt

Bislang fand der Aktionstag stets zentral in Kiel statt. Wegen Corona präsentierten die Sportvereine der Stadt ihr Angebot jetzt vor Ort in Neumünster.

Neumünster | Am Sonntag haben neun Vereine in Neumünster den „Tag des Sports“ mitgestaltet. „Erstmalig findet der Tag des Sports aufgrund der Corona-Pandemie landesweit und unter selbständiger Organisation der Vereine statt“, teilte Eggert Rohwer, Geschäftsführer des Kreissportverbands Neumünster, mit. Bisher gab es die Veranstaltung zentral in der Landeshauptstad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.