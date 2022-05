Unfall in Neumünster : Die Kieler Straße ist zurzeit gesperrt

Nach einem Unfall am Montagmorgen ist die Kieler Straße in Neumünster auf Höhe des Krückenkrugs in Richtung Innenstadt gesperrt. Es kommt zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Neumünster | Nach einem Verkehrsunfall ist die Kieler Straße in Neumünster auf Höhe des Krückenkrugs in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Laut Polizeisprecher ist dort ein Auto gegen einen Baum gefahren. „Die Bergungsmaßnahmen laufen“, erklärte der Sprecher auf Courier-Anfrage. Es kommt zu Behinderungen im Berufsverkehr. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekan...

