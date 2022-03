Neumünster : Nach dem Feuer am Sachsenring: So gehen die Aufräumarbeiten voran

Bei dem Kellerbrand am Sachsenring in Neumünster ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Renovierungsarbeiten gehen aber voran. Alle Anwohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Neumünster | Bei dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Sachsenring in Neumünster ist ein Schaden „im mittleren fünfstelligen Bereich“ entstanden. Das teilte Polizeisprecher Sönke Petersen auf Anfrage mit. Das Feuer war am 24. Februar am frühen Morgen ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz ausgelöst. Dichter Qualm hatte vielen Bewohnern den Fluchtweg durch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.