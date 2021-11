Aktionstag in Neumünster : Gegen Gewalt an Frauen: Mit orange angeleuchtetem FEK und Brötchentüten ein Signal setzen

Zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen machen verschiedene Organisationen in Neumünster mobil.

Neumünster | In einem strahlenden Orange erleuchtete am Donnerstagabend das Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Anlass war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. „Frauenrechte sind Menschenrechte, wir wollen das mit unserer Aktion sichtbar machen“, betonte Jutta Meyer, Präsidentin vom Zonta-Club Neumünster. Bereits zum zehnten Mal wird in Neumünster u...

