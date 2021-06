Neumünster : Keller mussten nach Starkregen ausgepumpt werden

Die Berufsfeuerwehr musste etwa ein Dutzend Keller vom Wasser befreien.

Neumünster | Hauptsächlich der Stadtteil Einfeld war betroffen, als der Starkregen am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr niederprasselte. Für viele Einfelder fühlte sich das wie Weltuntergang an. Für die Feuerwehr bedeutete es Arbeit: Etwa ein Dutzend Keller waren voll gelaufen, teils auch durch hochgedrücktes Abwasser, so stark betroffen war ausschließlich Einfel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.