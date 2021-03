Neumünster : Stadt pflanzt 19 Bäume in der Karl-Rahe-Straße

An der Karl-Rahe-Straße in Ruthenberg wird nach Abschluss der Tiefbau-Aarbeiten aktuell das Grün gepflanzt.

Neumünster | Seit Dienstag wird kräftig gebuddelt an der Karl-Rahe-Straße in Ruthenberg. Nach der Fertigstellung der Tiefbau-Arbeiten im vergangenen Jahr werden nun zum Ende der Erschließung, die Pflanzarbeiten umgesetzt. Gepflanzt werden sollen 19 Bäume entlang der Straße sowie zwei Staudenbeete in den Pflanzflächen der Wendehämmer. Außerdem ist eine Begrünung...

