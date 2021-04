Karfreitag in der Vicelinkirche : Bachs d-Moll-Toccata als Schlusspunkt in der Dunkelheit

Eindringlich und berührend war der Gesang von Sopranistin Nicole Ferrein und der Mezzosopranistin Dorothee Bienert.

Neumünster | Einen besinnlichen Gottesdienst unter besonderen Umständen feierten am Karfreitag 50 Besucher in der evangelisch-lutherischen Vicelinkirche. Die Corona-Auflagen sahen eine Beschränkung der Besucherzahl in der großen Kirche am Kleinflecken sowie eine vorherige Anmeldung vor. „Die erlaubten 50 Plätze waren ganz schnell weg, wir mussten fast 20 Menschen ...

