Zeugen gesucht in Neumünster : Jugendlicher pinkelt in den Briefkasten und stößt Frau vom Fahrrad

Eine Zeitungszustellerin wurde vom Rad gestoßen, weil sie den Jugendlichen auf sein Verhalten ansprach.

Neumünster | Am Sonnabend, 27. März, gegen 3 Uhr stieß ein 17 bis 18 Jahre alter Mann eine 58-jährige Zeitungszustellerin in der Schulstraße in Neumünster vom Fahrrad. Die Frau brach sich bei dem Sturz den linken Mittelfußknochen. Sie war an dem frühen Morgen mit ihrem Fahrrad unterwegs, um Zeitungen auszutragen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden sic...

