Neumünster : Jazzige Musik-Premiere auf der Waldbühne

Endlich gibt es auch Musik auf der Waldbühne. Zur Premiere gab es am Sonntag einen Frühshoppen mit New-Orleans-Jazz.

Neumünster | Gediegenen, souverän gespielten New-Orleans-Jazz bot bei prächtigem Sonnenschein am Sonntag das „Tradition New Orleans Ensemble“ vor 55 Zuhörern auf der Waldbühne am Stadtwald. Bandleiter Uli Falk (Posaune/ Gesang), Kurt Tomm (Bass), beide seit 1967 Gründungsmitglieder der Band, Karsten Ettling (Klarinette, Tenorsaxofon) und Holger Bundel (Klavier und...

