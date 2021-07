Seit 65 Jahren verheiratet : Ingeborg und Manfred Schnell aus Neumünster feiern ihre eiserne Hochzeit

Das Krankenhaus durfte nichts von einer festen Beziehung wissen. Die Verlobungsanzeige steckte Ingeborg Schnell der Oberschwester erst nach ihrem Krankenschwester-Examen in den Briefkasten.

Neumünster | Ein sehr seltenes Jubiläum können Ingeborg und Manfred Schnell heute begehen: Das Paar aus Ruthenberg gab sich am 14. Juli 1956 in der Anscharkirche das Ja-Wort und feiert somit heute die eiserne Hochzeit. Kennengelernt hatten sich beide am Jugendspielplatz, als es mit anderen per Rad zum Baden an den Brahmsee gehen sollte. Flüchtling und Neumünste...

