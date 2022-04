Aktuelle Zahlen vom 13.4.2022 : Wieder stirbt in Neumünster ein Mensch an Corona

Erneut ist in Neumünster ein Mensch an Corona gestorben. Außerdem steckten sich 218 Menschen in der Stadt mit dem Virus an.

Neumünster | In Neumünster starb jetzt eine 70-jährige Frau im Zusammenhang mit dem Coronavirus. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen“, erklärte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber. Die letzten Covid-19-Todesfälle gab es in Neumünster am 5. April 2022. Unterdessen konnten vier Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden, sodass aktuell 22 Ne...

