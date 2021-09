Corona in Neumünster : Impfzentrum geschlossen – jetzt wird in der Holsten-Galerie geimpft

Nach neun Monaten und fast 91.000 verabreichten Impfdosen hat das Impfzentrum der Stadt seine Tore geschlossen. Dennoch wird es weitere Impfangebote geben.

Neumünster | Neun Monate lang hat die Stadt ein zentrales Impfzentrum betrieben, am Sonntag schloss es seine Tore. Die Verantwortlichen zogen ein positives Fazit. Denn seit Anfang Januar wurden zunächst in den Holstenhallen, dann in den vergangenen 36 Tagen in einer leerstehenden Gewerbehalle an der Lahnstraße 47.610 Erstimpfungen und 43.194 Zweitimpfungen verabre...

