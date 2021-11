Corona in Neumünster : Impfzentren: Terminbuchung ab Donnerstag möglich

Neumünster ist die einzige Stadt im Land, die ab Freitag zwei Impfzentren eröffnet. Termine können zunächst nur Personen ab 60 Jahren buchen. Zusätzlich bleibt das offene Angebot.

Neumünster | Der Aufbau ist auf der Zielgeraden, damit am Freitag die beiden Impfzentren in der Holsten-Galerie sowie im ehemaligen Panasonic-Gebäude an der Lahnstraße 5 im Gewerbegebiet öffnen können. Insgesamt werden im Land 26 Zentren wieder eröffnet, in Neumünster zwei davon. An den beiden Orten sind Impfungen nur noch mit Termin möglich. Aber auch das offene ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.