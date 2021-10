Einbrüche in Neumünster : So kann man sich gegen Wohnungseinbrüche wappnen

Am 31. Oktober ist der „Tag des Einbruchschutzes“. Denn im Winterhalbjahr steigen die Fallzahlen regelmäßig an – auch in Neumünster. Die Polizei gibt Tipps.

Neumünster | Der unbekannte Täter kam gegen 20.30 Uhr. Sein Ziel: Ein Einfamilienhaus in der Gartenstadt in Neumünster. Im Schutz der Dunkelheit schlich er auf die Terrasse, machte sich dort an der Tür und an mehreren Fenstern zu schaffen, versuchte sie aufzuhebeln. Doch er gab auf. Vielleicht wurde er gestört. Vielleicht war das Haus aber auch zu gut gesichert. ...

