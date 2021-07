Oberbürgermeister Neumünster : Abschied für Olaf Tauras: Krawatten-Knigge, Bilder-Galerie und „Dingsbums-Tee“

Rund 100 geladene Gäste verabschiedeten Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, der nach zwölf Jahren Amtszeit geht. Er erhielt seine Entlassungsurkunde.

Neumünster | Herzlich wurde Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras am Freitag in den Holstenhallen offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Um 12.20 Uhr übergab der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber offiziell die Entlassungsurkunde an seinen bisherigen Chef. Hillgruber wird die Geschicke leiten, bis Tobias Bergmann (SPD) sein Amt am 1. September aufnimmt. 100 g...

