Neumünster und Boostedt : Hauke Hansen führt die CDU in den Landtagswahlkampf

Das Ergebnis war knapper als erwartet: Mit 55 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen wurde Hauke Hansen am Freitagabend zum CDU-Kandidaten für die Landtagswahl 2022 gewählt.

Neumünster | Auch wenn es für die CDU zuletzt nicht so gut lief, gehen die Christdemokraten aus Neumünster und Boostedt mit Optimismus in die Landtagswahl 2022. Das Gesicht der CDU im Wahlkreis 11 wird Hauke Hansen sein. Er setzte sich bei der Wahlkreismitgliederversammlung am Freitagabend in den Holstenhallen im Duell um die Landtagskandidatur gegen Dirk-Justus H...

